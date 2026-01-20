Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Offenburg - Trunkenheitsfahrt mit Folgen

Kehl, Offenburg (ots)

Ein unter starkem Alkoholeinfluss fahrender E-Scooter-Lenker zog sich am Sonntagabend Verletzung zu, dessen Ursache vermutlich ein Sturz war. Der polizeibekannte 20-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug durch Kehl, als er von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert wurde. Aufgrund der Verletzung und da ein Atemalkoholtest vor Ort nicht durchführbar war, sollte der 20-Jährige in das Klinikum nach Offenburg gebracht werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Sicherungshaftbefehl vorlag und er zur Festnahme ausgeschrieben war. In den Räumen der Klinik verhielt sich der 20-Jährige äußerst aggressiv und beleidigend gegenüber dem Klinikpersonal und den eingesetzten Polizeibeamten. Er musste mehrfach zur Behandlung fixiert werden. Im Anschluss wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen um am Folgetag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert zu werden.

Den Heranwachsenden erwarten nun weitere Anzeigen unter anderem wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell