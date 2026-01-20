PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Ingewahrsamnahme

Appenweier (ots)

Weil sich ein stark alkoholisierter Mann am Montagabend in Appenweier an der Hand verletzte, sollte dieser mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Offenburg gebracht werden. Auf der Fahrt verhielt sich der 55-Jährige zunehmend aggressiv gegenüber den Rettungskräften und wollte an der Einmündung B28 -B3 den Rettungswagen verlassen. Der Patient stand plötzlich auf und schlug mehrfach gegen die Scheibe und die Fahrzeugtüre, sodass die Scheibe zu Bruch ging und die Türe beschädigt wurde. Die zwischenzeitlich alarmierten Streifenwagenbesatzungen konnten den Mann fixieren und im Anschluss in die Gewahrsamseinrichtungen des Polizeireviers Achern verbringen, wo er bis am nächsten Morgen verblieb. Am Rettungswagen entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 10:28

    POL-OG: Zell a. H. / Unterentersbach - Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Zell a.H. (ots) - Bisher unbekannte Täter drangen am Sonntagabend gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße Im Gröbenfeld ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. In der Zeit von 16 Uhr bis 21 Uhr hebelten der oder die Täter die Terassentür auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Räumlichkeiten. Der genaue Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden. Die ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 15:10

    POL-OG: Offenburg - Schwerverletzt nach Hundeattacke, Nachtragsmeldung

    Offenburg (ots) - Nach dem Vorfall am vergangenen Samstag haben die Beamten der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Offenburg die Ermittlungen fortgeführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Hund bereits mehrere Tage bei der Familie privat untergebracht, da sich die in Frankreich wohnhaften Hundehalter in Urlaub befanden. Ein Angehöriger konnte bei ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:03

    POL-OG: Appenweier, B3 - Kollidiert

    Appenweier (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Montagmorgen wurden zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Nach bisherigem Erkenntnisstand soll der Fahrer eines Sprinters kurz nach 10 Uhr im Einmündungsbereich der B28 zur B3 mit einem Pkw kollidiert sein, wodurch der Transporter zur Seite kippte und liegen blieb. Die Unfallstelle war erst gegen 12.30 Uhr geräumt. Die Polizei bilanzierte einen Gesamtschaden von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren