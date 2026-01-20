Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Ingewahrsamnahme

Appenweier (ots)

Weil sich ein stark alkoholisierter Mann am Montagabend in Appenweier an der Hand verletzte, sollte dieser mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Offenburg gebracht werden. Auf der Fahrt verhielt sich der 55-Jährige zunehmend aggressiv gegenüber den Rettungskräften und wollte an der Einmündung B28 -B3 den Rettungswagen verlassen. Der Patient stand plötzlich auf und schlug mehrfach gegen die Scheibe und die Fahrzeugtüre, sodass die Scheibe zu Bruch ging und die Türe beschädigt wurde. Die zwischenzeitlich alarmierten Streifenwagenbesatzungen konnten den Mann fixieren und im Anschluss in die Gewahrsamseinrichtungen des Polizeireviers Achern verbringen, wo er bis am nächsten Morgen verblieb. Am Rettungswagen entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

/vo

