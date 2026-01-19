Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schwerverletzt nach Hundeattacke, Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Nach dem Vorfall am vergangenen Samstag haben die Beamten der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Offenburg die Ermittlungen fortgeführt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Hund bereits mehrere Tage bei der Familie privat untergebracht, da sich die in Frankreich wohnhaften Hundehalter in Urlaub befanden. Ein Angehöriger konnte bei der Attacke auf den Hund einwirken und ihn vom Angriff abbringen, in das Badezimmer einsperren und so die weitere Rettung der Frau ermöglichen. Das Opfer selbst befindet sich weiterhin in medizinischer Versorgung. Der Rüde wurde noch am Samstag beschlagnahmt und befindet sich weiterhin in behördlicher Verwahrung. Um Erkenntnisse zu dem Tier zu erhalten, wurden durch die Polizeihundeführer auch Ermittlungen in Frankreich in die Wege geleitet. Weitere Erkenntnisse zu dem Hund liegen derzeit noch nicht vor. Darüber hinaus stehen die Ermittler für den weiteren Verfahrensgang und die Gefährdungsbewertung mit dem Ordnungsamt der Stadt Offenburg und dem Veterinäramt des Landratsamtes Ortenaukreis in Verbindung. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Vergehenstatbestandes der illegalen Einfuhr des Tieres und weiterer möglicher Straftaten wurde eingeleitet.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell