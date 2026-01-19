POL-OG: Appenweier, B3 - Kollidiert
Appenweier (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Montagmorgen wurden zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Nach bisherigem Erkenntnisstand soll der Fahrer eines Sprinters kurz nach 10 Uhr im Einmündungsbereich der B28 zur B3 mit einem Pkw kollidiert sein, wodurch der Transporter zur Seite kippte und liegen blieb. Die Unfallstelle war erst gegen 12.30 Uhr geräumt. Die Polizei bilanzierte einen Gesamtschaden von rund 60.000 Euro.
/ya
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell