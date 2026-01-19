POL-OG: Appenweier, B3 - Kollidiert

Neuried, Altenheim (ots) - Opfer eines Trickdiebstahls soll am Freitagnachmittag eine 75-jährige Frau in Altenheim geworden sein. Die Seniorin befand sich gegen 16 Uhr an einem Geldautomaten in der Kehler Straße, als sie von zwei Männern angesprochen wurde. Im Laufe der Unterhaltung soll die Seniorin eigenständig ihre PIN eingegeben haben. Nachdem die beiden dann zunächst unbemerkt 2.000 Euro abgehoben haben, sollen ...

