POL-OG: Haslach - Einbruch in Kellerräume
Haslach (ots)
In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 9 Uhr verschaffte sich ein noch Unbekannter gewaltsam Zutritt zu zwei Kellerabteilen in einem Anwesen im Holderweg. Aus einem Kellerabteil wurden drei Flaschen Alkohol entwendet. An weiteren drei Kellertüren konnten Einbruchspuren festgestellt werden. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 entgegen.
/ph
