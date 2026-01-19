PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Nach Streit in Gewahrsam

Gaggenau (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau dürfte die Alkoholisierung einer 21 Jahre alten Frau und ihres 27 Jahre alten Lebensgefährten in Kombination mit deren psychischen Ausnahmezustandes am Sonntag für einen Einsatz gleich mehrerer Polizeistreifen gesorgt haben. Laut Zeugen soll das Paar kurz nach 4 Uhr in Michelbach lautstark gestritten haben, weshalb besorgte Anwohner die Polizei verständigten. Letztlich waren Einsatzkräfte aus Gaggenau, Rastatt und Bühl notwendig, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich das Duo fortlaufend aggressiv und unkooperativ. Die um Schlichtung bemühten Beamten wurden mehrfach beleidigt. Die Scheibe eines Streifenwagens wurde durch Tritte der Frau beschädigt. Beide mussten unter Anwendung unmittelbaren Zwangs in Gewahrsam genommen werden. Die mit über eineinhalb Promille alkoholisierte 21-Jährige wurde im Anschluss außerdem in eine Fachklinik gebracht. Beide sehen nun strafrechtlichen Konsequenzen entgegen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 17:51

    POL-OG: Offenburg - Schwerverletzt nach Hundeattacke

    Offenburg (ots) - Eine schwerverletzte Frau musste am Samstag nach einer Attacke eines Hundes in einer Klink versorgt werden. Gegen 11:30 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei informiert, dass in Offenburg-Elgersweier eine Frau in ihrem Haus von einem von ihr betreuten Hund attackiert und schwer verletzt wurde. Mit Eintreffen der Streifen des Polizeireviers Offenburg, konnte der American Staffordshire Terrier im ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 11:05

    POL-OG: Offenburg - Fahrraddiebstahl, Eigentümer gesucht

    Offenburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03:30 Uhr, beobachtete ein Zeuge im Bereich Hauptstraße/Im Pfählerpark einen Fahrraddiebstahl. Den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Offenburg gelang es den Täter festzunehmen. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers Kalkhoff, Modell Endeavour, Farbe Braun. Die ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 14:01

    POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Baden-Baden (ots) - Nach einem Unfall am Freitagmorgen am Ausgang des Michaelstunnel/B500 in Richtung Lichtental, sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach dem mutmaßlichen Verursacher und möglichen Zeugen. Zwischen 6:50 Uhr und 7 Uhr war die Fahrerin eines roten Mitsubishi Kleinwagens in Richtung Lichtental unterwegs, als sie an der roten Ampel nach rechts in Richtung Innenstadt abbiegen wollte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren