Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Nach Streit in Gewahrsam

Gaggenau (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau dürfte die Alkoholisierung einer 21 Jahre alten Frau und ihres 27 Jahre alten Lebensgefährten in Kombination mit deren psychischen Ausnahmezustandes am Sonntag für einen Einsatz gleich mehrerer Polizeistreifen gesorgt haben. Laut Zeugen soll das Paar kurz nach 4 Uhr in Michelbach lautstark gestritten haben, weshalb besorgte Anwohner die Polizei verständigten. Letztlich waren Einsatzkräfte aus Gaggenau, Rastatt und Bühl notwendig, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich das Duo fortlaufend aggressiv und unkooperativ. Die um Schlichtung bemühten Beamten wurden mehrfach beleidigt. Die Scheibe eines Streifenwagens wurde durch Tritte der Frau beschädigt. Beide mussten unter Anwendung unmittelbaren Zwangs in Gewahrsam genommen werden. Die mit über eineinhalb Promille alkoholisierte 21-Jährige wurde im Anschluss außerdem in eine Fachklinik gebracht. Beide sehen nun strafrechtlichen Konsequenzen entgegen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell