Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrraddiebstahl, Eigentümer gesucht

Offenburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03:30 Uhr, beobachtete ein Zeuge im Bereich Hauptstraße/Im Pfählerpark einen Fahrraddiebstahl. Den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Offenburg gelang es den Täter festzunehmen. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers Kalkhoff, Modell Endeavour, Farbe Braun.

Die Ermittlung eines Eigentümers schlug bislang fehl, dieser möge sich bitte mit dem Polizeirevier Offenburg, Telefon 0781/21-2200, in Verbindung setzen.

/EJA

