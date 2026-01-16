PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Achern - Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Am Mittwoch kam es in der Omerskopfstraße zu einem Einbruch. Zwischen 13:30 Uhr und 20:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu dem Innenraum des Anwesens. Dort wurden die Räumlichkeiten durch die Unbekannten durchsucht und durchwühlt. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die Eindringlinge unter anderem mehrere Schmuckstücke. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst. /ti

