Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diebstahl von E-Scooter verhindert - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Offenburg (ots)

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg konnte am Dienstagabend einen E-Scooterdiebstahl verhindern. Den Beamten fiel gegen 22 Uhr ein Mann auf, welcher ein Fahrrad und einen E-Scooter mit sich schob. Als die Polizeibeamten ihn ansprachen, versuchte er auf dem E-Scooter zu flüchten, konnte jedoch aufgehalten werden. Der polizeibekannte 41-Jährige trug weiterhin eine Kneifzange und einen Bolzenschneider bei sich. Das mitgeführte Fahrrad war Eigentum des Langfingers, den E-Scooter wollte er von einem Freund geliehen haben. Da er dies allerdings nicht belegen konnte, wurde das Elektrokleinstfahrzeug sichergestellt. Wie sich später herausstellte, parkte der Eigentümer des E-Scooters diesen am frühen Morgen am Bahnhof in Offenburg. Das Fahrzeug konnte im Anschluss dem glücklichen Eigentümer übergeben werden. Den 41-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. /mk

