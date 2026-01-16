PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

  • Bild-Infos
  • Download

Achern (ots)

Durch das Licht von Taschenlampen und das Rascheln in einem Pflanzenlager wurde am Donnerstagabend gegen 22 Uhr ein 27-Jähriger auf einen Einbruch in eine Gärtnerei im Industriegebiet Heid aufmerksam. Als der Zeuge näher an das Gebäude herantrat, konnte er erkennen, wie zwei männliche Personen von Innen eine Plane aufschnitten und beim Erblicken des 27-Jährigen zu Fuß in Richtung Großweier flüchteten. Nach kurzer Verfolgung konnte der couragierte Zeuge einen der beiden Tatverdächtigen ergreifen und widerstandslos festhalten. Die zwischenzeitlich alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Achern/Oberkrich konnte im Anschluss dem polizeibekannten 26-Jährigen die vorläufige Festnahme erklären. Nach dem zweiten Einbrecher wurde zeitnah mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und Unterstützung durch eingesetzte Polizei-Drohnen und einem Polizeihubschrauber gefahndet. Durch die intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige gegen Mitternacht vom Polizeihubschrauber entdeckt und anschließend widerstandslos festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 33-Jährigen, der der Polizei ebenfalls nicht unbekannt ist. Die beiden Festgenommen wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Der genaue Tathergang, der Gesamtschaden und ob die beiden in Zusammenhang mit weiteren Straftaten stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1210
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

