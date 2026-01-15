Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Arbeitsunfall

Lahr (ots)

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr in einem Betriebsgebäude in der Raiffeisenstraße. Nach jetzigem Erkenntnisstand soll eine bisher unbekannte Menge Essigsäure in einer Werkhalle ausgelaufen sein und dabei vier Arbeiter leicht verletzt haben. Alle anwesenden Personen konnten das Gebäude verlassen. Die Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehren sind aktuell unter Atemschutz mit Reinigungsarbeiten in der Halle beschäftigt. Durch die Einsatzfahrzeuge vor Ort kann es zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen. /vo

