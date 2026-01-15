PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in Tankstelle

Offenburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 3:15 Uhr zu einem Einbruch in einer Tankstelle in der Straße "Im Seewinkel". Dunkel gekleidete und maskierte Täter warfen die Glasschiebetür mit einem Gullydeckel ein und drangen so in die Tankstelle ein. Im Inneren öffneten sie mehrere Kassen und verursachten einen Diebstahlschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

