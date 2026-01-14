PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Zell - Geschädigter nach Unfall gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Nach einem möglichen Unfall in der Sankt-Gallus-Straße am frühen Montagmorgen, sind die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach auf der Suche nach dem geschädigten Fahrzeug. Nach Angaben des mutmaßlichen Unfallverursachers, habe dieser dort gegen 0:30 Uhr aufgrund Schnee- und Eisglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte im Anschluss mit einem geparkten Pkw. Nach einer kurzen Wartezeit fuhr er nach Hause weiter, jedoch ohne die erforderlichen Verständigungsmaßnahmen. Das geschädigte Fahrzeug befand sich im Nachgang nicht mehr vor Ort. Hinweise zum Unfall oder einem möglichen Geschädigten werden unter der Telefonnummer 07835 54749-0 erbeten.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 14:32

    POL-OG: Sinzheim - Schockanruf / Hinweise der Polizei

    Sinzheim (ots) - Eine 84 Jahre alte Frau wurde am frühen Dienstagabend Opfer eines Schockanrufs und dadurch um über 10.000 Euro erleichtert. Ein vermeintlicher "Herr Bach der Kriminalpolizei" täuschte einen Unfall der Tochter der Seniorin vor. In diesem Zusammenhang forderte er eine notwendige Kaution, welche sie später einem Fremden übergab. Die Polizei gibt deshalb nachstehende Verhaltenshinweise: - Legen Sie bei ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 11:09

    POL-OG: Kehl - Störer festgenommen

    Kehl (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Kehl hatten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gleich dreimal das Vergnügen, auf einen 45-jährigen Barbesucher zu treffen, was in seiner Gewahrsamnahme endete. Nachdem der Mittvierziger in einer Bar auf der Hauptstraße negativ auffiel, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen, dem er zunächst nachkam. Circa 20 Minuten nach diesem Platzverweis erschien der Störenfried ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 11:00

    POL-OG: Ettenheim - Geparktes Auto beschädigt, Zeugen gesucht

    Ettenheim (ots) - Am Dienstagmittag kam es zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung auf einem Parkplatz bei der Festungsstraße. An einem roten Mini Cooper wurde an der Motorhaube ein Sachschaden von circa 800 Euro verursacht. Das Auto parkte ordnungsgemäß vor dem Fußweg "Bienlestraße" in der Nähe eins Fitnessstudios. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren