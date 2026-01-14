Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Zell - Geschädigter nach Unfall gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Nach einem möglichen Unfall in der Sankt-Gallus-Straße am frühen Montagmorgen, sind die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach auf der Suche nach dem geschädigten Fahrzeug. Nach Angaben des mutmaßlichen Unfallverursachers, habe dieser dort gegen 0:30 Uhr aufgrund Schnee- und Eisglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte im Anschluss mit einem geparkten Pkw. Nach einer kurzen Wartezeit fuhr er nach Hause weiter, jedoch ohne die erforderlichen Verständigungsmaßnahmen. Das geschädigte Fahrzeug befand sich im Nachgang nicht mehr vor Ort. Hinweise zum Unfall oder einem möglichen Geschädigten werden unter der Telefonnummer 07835 54749-0 erbeten.

/rs

