PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schülerin angefahren, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Montagmorgen wurde eine Schülerin auf dem Schulweg von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Auf einem E-Scooter soll die 17-Jährige gegen 7:25 Uhr auf der Straße "Im Drosselweg" gefahren sein, als ein grauer oder silberfarbener PKW neben ihr an der roten Ampel zur Schutterwälder Straße hielt. Während die Jugendliche im Anschluss beabsichtigte geradeaus die Straße in Richtung Wichernstraße weiter zu überqueren, sei das Auto nach rechts abgebogen und es kam zur Kollision. Die unbekannte Fahrerin sei in der Folge ausgestiegen, um sich nach dem Ergehen der Gestürzten zu erkundigen. Die Leichtverletzte gab unter Schock an, dass es ihr gut ginge, weshalb die Autofahrerin weiterfuhr. Zeugen, die Hinweise auf die Autofahrerin oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 09:54

    POL-OG: Offenburg - Einbruch in Tankstelle

    Offenburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 3:15 Uhr zu einem Einbruch in einer Tankstelle in der Straße "Im Seewinkel". Dunkel gekleidete und maskierte Täter warfen die Glasschiebetür mit einem Gullydeckel ein und drangen so in die Tankstelle ein. Im Inneren öffneten sie mehrere Kassen und verursachten einen Diebstahlschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 08:48

    POL-OG: Rastatt - Verdächtiges Ansprechen eines Kindes / Zeugen gesucht

    Rastatt (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nach einem Vorfall am Mittwochmittag in der Ottersdorfer Straße auf der dringenden Suche nach Zeugen. Laut den Angaben eines Kindes, soll es während des Nachhausewegs von der Grundschule gegen 13.10 Uhr auf einer dortigen Brücke von einem Fremden Mann an der Hand gepackt worden sein. Der Unbekannte habe das ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 15:08

    POL-OG: Zell am Harmersbach, Zell - Geschädigter nach Unfall gesucht

    Zell am Harmersbach (ots) - Nach einem möglichen Unfall in der Sankt-Gallus-Straße am frühen Montagmorgen, sind die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach auf der Suche nach dem geschädigten Fahrzeug. Nach Angaben des mutmaßlichen Unfallverursachers, habe dieser dort gegen 0:30 Uhr aufgrund Schnee- und Eisglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren