Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schülerin angefahren, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Montagmorgen wurde eine Schülerin auf dem Schulweg von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Auf einem E-Scooter soll die 17-Jährige gegen 7:25 Uhr auf der Straße "Im Drosselweg" gefahren sein, als ein grauer oder silberfarbener PKW neben ihr an der roten Ampel zur Schutterwälder Straße hielt. Während die Jugendliche im Anschluss beabsichtigte geradeaus die Straße in Richtung Wichernstraße weiter zu überqueren, sei das Auto nach rechts abgebogen und es kam zur Kollision. Die unbekannte Fahrerin sei in der Folge ausgestiegen, um sich nach dem Ergehen der Gestürzten zu erkundigen. Die Leichtverletzte gab unter Schock an, dass es ihr gut ginge, weshalb die Autofahrerin weiterfuhr. Zeugen, die Hinweise auf die Autofahrerin oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden. /ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell