Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Festnahme nach Einbruch in Tankstelle, Tatverdächtiger in Haft

Bietigheim (ots)

Nach einem Einbruch in die Tankstelle in der Badenstraße am Donnerstagmorgen, gelang in der Folge die Festnahme zweier Tatverdächtige. Das 20- und 42-Jährige Duo soll gegen 2 Uhr in die Verkaufsräume eingedrungen und Waren und Tabak an sich genommen haben. Im Zuge der folgenden Fahndung, die auch durch Streifenbesatzungen des Polizeipräsidium Karlsruhe unterstützt wurde, konnten die Männer in Durmersheim vorläufig festgenommen werden. Während der 20-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme auf freien Fuß gesetzt werden konnte, musste die Festnahme des mutmaßlichen Komplizen aufrecht erhalten werden. Weil er für drei weitere Einbrüche in dieselbe Tankstelle verantwortlich sein dürfte, wurde durch die Staatsanwaltschaft Baden-Baden Haftantrag gestellt. Die zuständige Haftrichterin folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und erließ Haftbefehl. Der Mann wurde im Anschluss durch die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Bietigheim in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Bezugsmeldung vom 02.01.2026, 16:13 Uhr

Bietigheim - Einbruch in Tankstelle

Nach nur einer Stunde im neuen Jahr kam es bereits zu einem Einbruch in einer Tankstelle in der Badenstraße. Ein 42-jähriger Langfinger öffnete gewaltsam die Eingangstür und entwendete Tabak im Wert von über 2.000 Euro. Durch ein schnelles Eingreifen der Beamten des Polizeireviers Rastatt konnte der mutmaßliche Einbrecher unmittelbar nach der Tat vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

