Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Am Mittwoch kam es in der Omerskopfstraße zu einem Einbruch in ein EInfamilienhaus. Zwischen 13:30 Uhr und 20 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude, in dem folglich sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und durchwühlt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die Eindringlinge unter anderem Bargeld und mehrere Schmuckstücke. Nach ersten Maßnahmen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch wurden zur Spurensicherung Kriminaltechniker hinzugezogen. Beamte der Kriminalpolizei führen nun die weiteren Ermittlungen. Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst.

/ti/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell