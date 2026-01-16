Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Anwohner verhindert Einbruch - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Baden-Baden (ots)

Durch das couragierte Handeln eines Zeugen konnte In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Sophienstraße verhindert werden. Ein Nachbar überraschte einen Mann, der versuchte über das Dach einer Lagerhalle in ein angrenzendes Wohnhaus einzubrechen. Durch den Schreck fiel der 29-jährige Tatverdächtige durch das Dach und landete unverletzt in der Halle. Die zuvor alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Baden-Baden konnte den vermeintlichen Einbrecher, der zwischenzeitlich versuchte durch ein Fenster aus dem Lagerraum zu flüchten, vor Ort vorläufig festnehmen. Im Anschluss wurde der 29-Jährige für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls. /vo

