PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Anwohner verhindert Einbruch - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Baden-Baden - Anwohner verhindert Einbruch - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
  • Bild-Infos
  • Download

Baden-Baden (ots)

Durch das couragierte Handeln eines Zeugen konnte In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Sophienstraße verhindert werden. Ein Nachbar überraschte einen Mann, der versuchte über das Dach einer Lagerhalle in ein angrenzendes Wohnhaus einzubrechen. Durch den Schreck fiel der 29-jährige Tatverdächtige durch das Dach und landete unverletzt in der Halle. Die zuvor alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Baden-Baden konnte den vermeintlichen Einbrecher, der zwischenzeitlich versuchte durch ein Fenster aus dem Lagerraum zu flüchten, vor Ort vorläufig festnehmen. Im Anschluss wurde der 29-Jährige für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren