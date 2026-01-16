PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Senior aus Bach gerettet - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bühl (ots)

Zwei Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz stellten am Dienstagnachmittag im Rahmen ihrer Streifenfahrt im Bereich Bühl einen Mann fest, der dringend ihre Hilfe brauchte. Der 66-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad den Landwirtschaftsweg von Bühl nach Altschweier, als er aufgrund einer Vorerkrankung die Kontrolle über sein Zweirad verlor und alleinbeteiligt in das Sulzbächle stürzte. Wie lange sich der Mann in dieser misslichen Lage befand, aus der er selber nicht mehr herauskam, ist nicht bekannt. Durch die aufmerksame Streifenwagenbesatzung konnte der bereits unterkühlte Senior aus dem Bach gerettet und durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. /vo

