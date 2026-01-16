Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen nach Raubüberfall

Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Nach einem schweren Raub auf eine Tankstelle in der Freiburger Straße am Donnerstagabend, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 21:30 Uhr betrat ein maskierter Unbekannter den Verkaufsraum und bedrohte zwei anwesende Mitarbeiterinnen mit einem Messer. Hierdurch konnte er Geld aus der Kasse erbeuten und im Anschluss zu Fuß flüchten. Ein Zeuge und eine der Mitarbeiterinnen verfolgten den Mann noch kurz, verloren diesen auf der Flucht in Richtung Bahnhof jedoch aus den Augen. Eine nach dem Notruf eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief ohne Erfolg. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 18-25 Jahre alt, rund 165 cm groß, korpulente Statur, braune Haare und braune Augen. Er sprach akzentfreies Deutsch. Zur Tatzeit trug er eine schwarze/dunkle Jacke, eine grüne Cargohose sowie eine schwarze Umhängetasche, ähnlich einer Laptoptasche. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität der Person geben können, wenden sich bitte an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei: 0781 21-2820.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell