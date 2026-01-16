Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unfallflucht geklärt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Gaggenau (ots)

Mitte der Woche konnte eine Unfallflucht wegen einer aufmerksamen Zeugin geklärt werden. Die 25-Jährige befand sich in der Florian-Maurer-Straße, als sie einen LKW bemerkte, welcher das Regenfallrohr eines Einfamilienhauses beschädigte und anschließend weiterfuhr. Durch das Notieren des Kennzeichens konnten die Polizeibeamten den 50-jährigen Lenker identifizieren und kurze Zeit später in Gaggenau antreffen. Er sieht sich jetzt einer Strafanzeige gegenüber. /ti

