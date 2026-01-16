PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach einem Unfall am Freitagmorgen am Ausgang des Michaelstunnel/B500 in Richtung Lichtental, sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach dem mutmaßlichen Verursacher und möglichen Zeugen. Zwischen 6:50 Uhr und 7 Uhr war die Fahrerin eines roten Mitsubishi Kleinwagens in Richtung Lichtental unterwegs, als sie an der roten Ampel nach rechts in Richtung Innenstadt abbiegen wollte und hierfür eine wartende Kolonne Linksabbieger passierte. Als in der Fahrt die Ampel auf "Grün" schaltete, setzte sich auch die Kolonne der Linksabbieger in Bewegung und ein weißer Kombi scherte offenbar zunächst leicht nach rechts aus und touchierte mit dem Heck den Mitsubishi auf der Rechtabbiegespur. Ohne sich um den Schaden an Kotflügel, Außenspiegel und Stoßstange zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Zeugen, insbesondere in der Kolonne fahrende Verkehrsteilnehmer, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07221 680-0 an die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell



