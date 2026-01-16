PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vorbildliches Verhalten - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

  • Bild-Infos
  • Download

Offenburg (ots)

Durch das couragierte Eingreifen zweier junger Leute wurde einer Frau am Dienstagnachmittag aus einer bedrohlichen Lage geholfen. Nachdem ein polizeibekannter 30-Jähriger in einem Lebensmittelgeschäft in der Carl-Blos-Straße durch sein aggressives Verhalten auffiel, lief er kurze Zeit später auf der Rammersweierer Straße in Richtung Stadtmitte und schlug auf die dort verkehrsbedingt wartenden Autos ein. Nachdem eine betroffene Fahrerin aus ihrem Pkw ausstieg und den Mann zur Rede stellte, baute sich dieser bedrohlich und aggressiv vor ihr auf. Ein zufällig vorbeilaufendes junges Paar erkannte die Situation und zeigte im Anschluss ein sehr besonnenes und couragiertes Verhalten. Während die Frau eine vorbeilaufende Männergruppe ansprach der Fahrerin zu helfen, begab sich der Mann an die Seite der bedrohten Fahrzeuglenkerin. Gemeinsam konnte man den Störenfried zum Weitergehen bewegen. Nachdem der 30-Jährige im Anschluss zwei Brandmelder in einer öffentlichen Tiefgarage missbräuchlich betätigte und damit einen größeren Feuerwehreinsatz auslöste, wurde er auf Anordnung eines Bereitschaftsrichters in polizeilichen Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun gleich mehrere Anzeigen. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 16.01.2026 – 11:49

    POL-OG: Achern - Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

    Achern (ots) - Am Mittwoch kam es in der Omerskopfstraße zu einem Einbruch. Zwischen 13:30 Uhr und 20:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu dem Innenraum des Anwesens. Dort wurden die Räumlichkeiten durch die Unbekannten durchsucht und durchwühlt. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die Eindringlinge unter anderem mehrere Schmuckstücke. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Zeugen, ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 10:41

    POL-OG: Lahr - Ermittlungen nach Raubüberfall / Zeugen gesucht

    Lahr (ots) - Nach einem schweren Raub auf eine Tankstelle in der Freiburger Straße am Donnerstagabend, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 21:30 Uhr betrat ein maskierter Unbekannter den Verkaufsraum und bedrohte zwei anwesende Mitarbeiterinnen mit einem Messer. Hierdurch konnte er Geld aus der Kasse erbeuten und im Anschluss zu Fuß flüchten. Ein Zeuge und eine der Mitarbeiterinnen ...

    mehr
