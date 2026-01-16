Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vorbildliches Verhalten - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Offenburg (ots)

Durch das couragierte Eingreifen zweier junger Leute wurde einer Frau am Dienstagnachmittag aus einer bedrohlichen Lage geholfen. Nachdem ein polizeibekannter 30-Jähriger in einem Lebensmittelgeschäft in der Carl-Blos-Straße durch sein aggressives Verhalten auffiel, lief er kurze Zeit später auf der Rammersweierer Straße in Richtung Stadtmitte und schlug auf die dort verkehrsbedingt wartenden Autos ein. Nachdem eine betroffene Fahrerin aus ihrem Pkw ausstieg und den Mann zur Rede stellte, baute sich dieser bedrohlich und aggressiv vor ihr auf. Ein zufällig vorbeilaufendes junges Paar erkannte die Situation und zeigte im Anschluss ein sehr besonnenes und couragiertes Verhalten. Während die Frau eine vorbeilaufende Männergruppe ansprach der Fahrerin zu helfen, begab sich der Mann an die Seite der bedrohten Fahrzeuglenkerin. Gemeinsam konnte man den Störenfried zum Weitergehen bewegen. Nachdem der 30-Jährige im Anschluss zwei Brandmelder in einer öffentlichen Tiefgarage missbräuchlich betätigte und damit einen größeren Feuerwehreinsatz auslöste, wurde er auf Anordnung eines Bereitschaftsrichters in polizeilichen Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun gleich mehrere Anzeigen. /vo

