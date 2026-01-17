PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schwerverletzt nach Hundeattacke

Offenburg (ots)

Eine schwerverletzte Frau musste am Samstag nach einer Attacke eines Hundes in einer Klink versorgt werden. Gegen 11:30 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei informiert, dass in Offenburg-Elgersweier eine Frau in ihrem Haus von einem von ihr betreuten Hund attackiert und schwer verletzt wurde. Mit Eintreffen der Streifen des Polizeireviers Offenburg, konnte der American Staffordshire Terrier im Badezimmer eingesperrt und im Anschluss die schweren Verletzungen an den Armen der Frau durch die Polizeibeamten notfallmäßig erstversorgt werden. Im Anschluss konnten Rettungsdienst und Notarzt die Frau weiterversorgen und in eine Klinik transportieren. Beamte der Polizeihundeführerstaffel konnten den Hund sicherstellen und unterbringen. Das nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht aus Deutschland stammende Tier soll sich seit mehreren Tagen aufgrund Urlaubsabwesenheit der Besitzer bei der Frau in Obhut befunden haben. Zur Betreuung von Angehörigen war ein Kriseninterventionsteam im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen der Beamten der Polizeihundeführerstaffel zu den Hintergründen des Vorfalles dauern an.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

