Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, A5 - Zeugenaufruf nach Schlägerei

Appenweier, A5 (ots)

Nach einem handfesten Disput am Samstagmittag auf der Tank- und Rastanlage Renchtal-Ost haben die Beamten des Verkehrsdienstes Bühl die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine Gruppe von sechs aus Pakistan stammenden Lkw-Fahrern gegen 16.45 Uhr mit Essenszubereitungen beschäftigt gewesen sein, als sie von einer vierköpfigen Gruppe provoziert worden seien. In diesem Zusammenhang eskalierte die Situation und es kam zum Austausch von Schlägen und Tritten. Die vier georgischen Staatsangehörige, bei denen es sich ebenfalls um Lastwagenfahrer gehandelt habe, sollen ihre Kontrahenten zusätzlich massiv bedroht haben. Die Polizeibeamten sind nun auf der Suche nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden unter der Rufnummer +49 7223 80847-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell