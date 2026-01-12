Polizei Wuppertal

POL-W: SG Raubversuch in der Unnersberger Allee - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 09.01.2026, gegen 21:00 Uhr, ereignete sich in der Unnersberger Allee ein Raubdelikt. Ein unbekannter Mann betrat vermummt und mit einem Messer in der Hand den Eingangsbereich eines Supermarktes. Daraufhin zogen sich die Angestellten umgehend in den hinteren Bereich des Geschäfts zurück. Der Unbekannte versuchte eine der Kassenschubladen zu öffnen, jedoch ohne Erfolg. Daraufhin flüchtete er zu Fuß aus dem Ladenlokal und in unbekannte Richtung. Der Täter wird als circa 1,70m bis 1,75m groß, 25 bis 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Zur Tatzeit trug er dunkle Haare, eine dunkle Hose, schwarze Sneaker mit weißer Sohle, einen Schal vor dem Gesicht sowie einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift auf dem Rücken. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell