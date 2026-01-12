PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Raubversuch in der Unnersberger Allee - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 09.01.2026, gegen 21:00 Uhr, ereignete sich in der Unnersberger 
Allee ein Raubdelikt.

Ein unbekannter Mann betrat vermummt und mit einem Messer in der Hand
den Eingangsbereich eines Supermarktes. Daraufhin zogen sich die 
Angestellten umgehend in den hinteren Bereich des Geschäfts zurück. 
Der Unbekannte versuchte eine der Kassenschubladen zu öffnen, jedoch 
ohne Erfolg. Daraufhin flüchtete er zu Fuß aus dem Ladenlokal und in 
unbekannte Richtung.

Der Täter wird als circa 1,70m bis 1,75m groß, 25 bis 30 Jahre alt 
und schlank beschrieben. Zur Tatzeit trug er dunkle Haare, eine 
dunkle Hose, schwarze Sneaker mit weißer Sohle, einen Schal vor dem 
Gesicht sowie einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift 
auf dem Rücken.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

