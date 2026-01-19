PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Baden-Baden - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Baden-Baden (ots)

Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde am Sonntagmorgen ein 27-jähriger Mann von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Baden-Baden Ärzten in einer Fachklinik vorgeführt. In den Räumen der Klinik fing der 27-Jährige plötzlich an sich selbst zu verletzen. Nachdem die eingesetzten Beamten dies verhindern wollten, schlug der Mann um sich und traf mit der Faust einen Beamten am Kopf. Der Störenfried wurde daraufhin fixiert. Der verletzte Beamte musste ärztlich versorgt werden. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

