Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Baden-Baden (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr kam es in einem Gemeinschaftsbad einer Unterkunft in der Waldseestraße zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Frauen. Im weiteren Verlauf soll eine der beiden Streitenden mit einer Machete auf die andere Frau bedrohlich zugegangen sein, diese bedroht und mit einem Schnitt am Daumen verletzt haben. Danach flüchtete sie in unbekannte Richtung. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte die Frau festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Machete wurde beschlagnahmt. Nun erwartet sie eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell