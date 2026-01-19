Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Trickdiebstahl

Neuried, Altenheim (ots)

Opfer eines Trickdiebstahls soll am Freitagnachmittag eine 75-jährige Frau in Altenheim geworden sein. Die Seniorin befand sich gegen 16 Uhr an einem Geldautomaten in der Kehler Straße, als sie von zwei Männern angesprochen wurde. Im Laufe der Unterhaltung soll die Seniorin eigenständig ihre PIN eingegeben haben. Nachdem die beiden dann zunächst unbemerkt 2.000 Euro abgehoben haben, sollen sie zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Männer werden als südostasiatisch beschrieben, etwa 165 cm groß und waren schwarz bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Tatverdächtigen geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0781 21-2200 an die Polizei.

