Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell a. H.
Unterentersbach - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Zell a.H. (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen am Sonntagabend gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße Im Gröbenfeld ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. In der Zeit von 16 Uhr bis 21 Uhr hebelten der oder die Täter die Terassentür auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Räumlichkeiten. Der genaue Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 / 21- 2800 zu melden.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

