POL-OG: Baden-Baden - Streitigkeiten im Tunnel

Baden-Baden (ots)

Aufgrund von Streitigkeiten kam es am Montagabend im Michaelstunnel zu einem Polizeieinsatz. Vorbeifahrende Autofahrer informierten die Polizei in Baden-Baden, dass in der Parkbucht innerhalb des Tunnels eine Fahrzeugführerin auf einen dort stehenden Pkw einschlagen würde. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung stellte sich heraus, dass die 20-jährige Fahrerin den Fahrzeugführer kennt und sich diese in einem persönlichen Streit befinden. Verletzt wurde niemand, ein Sachschaden ist nicht entstanden. Da bei der 20-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von mehr als 1,6 Promille ergab. Neben persönlichen Problemen kommt nun auf die Frau noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr hinzu.

/vo

