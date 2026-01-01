PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau
POL-PDLD: Krachendes Silvester

Germersheim (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es in der Silvesternacht gegen 02:30 Uhr in einer Lokalität in der Posthiusstraße in Germersheim. Ein 48-jähriger Mann aus Baden-Baden, der neben seiner Frau auch seinen minderjährigen Sohn zum Feiern dabei hatte, geriet mit den Security aneinander und warf diesen vor Alkohol an seinen Sohn verkauft zu haben. Hiernach sei er von einem der Security-Mitarbeiter geschlagen worden. Der Mann, deutlich alkoholisiert, verlor hierbei einen Schneidezahn. Eine sofortige ärztliche Versorgung verweigerte er und begab sich im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen eigenständig zu einem Arzt. Der Beschuldigte gab an, dass der Geschädigte aufgrund seines aggressiven Verhaltens lediglich der Lokalität entfernt werden sollte. Die Polizei Germersheim eröffnete ein Verfahren wegen Körperverletzung. Der genaue Ablauf des Geschehens bleibt Teil der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Langer, PHK
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
