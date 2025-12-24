Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizei: Gefährliche Körperverletzung mit Messer nach Auseinandersetzung

Bad Pyrmont (ots)

Am Dienstag (23.12.2025) kam es gegen 17:50 Uhr auf einem Parkplatz im Hauptmann-Boelcke-Weg in Bad Pyrmont zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 36 Jahre alter Mann mit einem Messer verletzt wurde.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wartete das Opfer an der Tatörtlichkeit auf eine Bekanntschaft. An dieser erschienen zwei unbekannte Personen, die den Rintelner daraufhin mit Pfefferspray angriffen. Als sich der 36-Jährige wehrte, ergriff eine der unbekannten Personen ein Messer und versetzte dem Mann einen Stich. Anschließend flüchteten die Personen vom Tatort in Richtung Emmerwiesen.

Der Mann wurde verletzt und konnte noch selbstständig den Notruf absetzen. In einem Krankenhaus wurde dieser umgehend operiert. Es bestand zu keiner Zeit Lebensgefahr.

Zur Fahndung nach den beiden Unbekannten waren Polizisten aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Im Einsatz war auch ein Diensthundeführer und die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. Die Fahndung verlief dennoch negativ.

Die Unbekannten werden als männlich, ca. 1,70 m bis 1,80 m groß und maskiert beschrieben. Sie sollen mit einem schwarzen und einem grauen Pullover bekleidet gewesen sein und sprachen eine ostslawische Sprache.

Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den gesuchten Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

Die Polizei Bad Pyrmont hat Ermittlungen aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Presseanfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hannover zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell