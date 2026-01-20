Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, L 90 - Unter Drogeneinfluss

Willstätt (ots)

Am Samstagabend gegen 21:15 Uhr fuhr ein Rollerfahrer auf dem Lehweg in Odelshofen. Nachdem er an der Einmündung Hebelstraße die Vorfahrt eines Streifenwagens missachtete, sollte der Zweiradlenker einer Kontrolle unterzogen werden. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und der Aufforderung anzuhalten, fuhr er in Richtung Galgenweg davon. Die Beamten überholten den Jugendlichen und stellen das Auto auf dem Radweg ab. Bei dem Versuch rechts am Streifenwagen vorbeizufahren touchierte der Rollerfahrer die rechte Fahrzeugseite. Der 15-Jährige sowie sein Sozius kamen in Folge zu Fall und stürzten auf einen dortigen Grünstreifen. Verletzt wurde niemand. Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass das Duo unter dem Einfluss von Drogen gestanden hatte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Überdies konnte der Fahrzeuglenker keinen Führerschein vorweisen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

/ph

