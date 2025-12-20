Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Ölspur sorgt für langwierigen Einsatz in Wienhausen

Wienhausen (ots)

Am vergangenen Donnerstag, den 18. Dezember 2025, wurde die Ortsfeuerwehr Wienhausen um 18.53 Uhr zu einer gemeldeten Ölspur im Kreuzungsbereich der Hauptstraße alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Auf einer Länge von rund 500 Metern befand sich Hydrauliköl auf der Fahrbahn, welches zu einem Haftgrundverlust und somit zu erhöhter Glätte führte. Besonders in Kurven- und Kreuzungsbereichen bestand eine erhebliche Rutschgefahr.

Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr war es zu einem Sturz einer Motorradfahrerin gekommen. Die Betroffene blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr und die ebenfalls vor Ort befindliche Polizei abgesichert. In enger Abstimmung mit dieser wurden betroffene Straßenabschnitte gesperrt. Eine Reinigungsfirma wurde zur fachgerechten Beseitigung der Ölspur nachgefordert.

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte die Einsatzstelle wieder freigegeben werden. Der Einsatz für die Ortsfeuerwehr Wienhausen war nach knapp fünf Stunden beendet.

