Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Unklare Gewässerverunreinigung sorgt für Einsatz in Bröckel

Bröckel (ots)

Am Donnerstag dem 04. Dezember 2025 wurden die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Bröckel um 14:00 Uhr zu einer unklaren Gewässerverunreinigung im Bereich der Fuhse an der Dannscharnstraße alarmiert. Laut Alarmmeldung sollte eine unbekannte Flüssigkeit aus einem Kanister austreten und in die Fuhse laufen.

Beim Eintreffen war kein Meldender vor Ort. Über die Polizei erhielten die Einsatzkräfte die Information, dass die Person den Bereich bereits verlassen hatte. Eine erste Kontrolle der Fuhse im Nahbereich ergab keine Feststellung. Lediglich ein öliger Schimmer auf der Wasseroberfläche war sichtbar, weshalb die Erkundung ausgeweitet wurde.

Kurze Zeit später wurde unter der Fuhsebrücke ein Gegenstand im Wasser entdeckt, der je nach Blickwinkel wie ein Kanister wirkte. Dieser Gegenstand stellte sich als Schild heraus und konnte durch die Feuerwehr geborgen werden.

Da der Meldende im erneuten Gespräch mit der Polizei jedoch von mehreren Kanistern sprach, kontrollierten die Einsatzkräfte zusätzlich den Bereich der Harlacke etwa 150 Meter entfernt. Dort wurden vier Ölkanister im Wasser gefunden. Alle Kanister waren dicht und es trat kein Öl aus. Unter Zuhilfenahme von Schaufel und weiteren Handwerkzeug konnten die Kanister geborgen und der fachgerechten Entsorgung zugeführt werden.

Der wahrgenommene Schimmer auf der Fuhse und der Harlacke war auf aufgewirbelten, eisenhaltigen Schlamm zurückzuführen. In diesem Abschnitt wurden zuvor Baumfällarbeiten und Grünpflege durchgeführt, wodurch sich die Verfärbung erklären ließ. Eine Gefährdung von Mensch und Umwelt lag nicht vor.

An dieser Stelle weisen die Einsatzkräfte erneut darauf hin, wie wichtig es ist, dass Meldende nach Möglichkeit an der Einsatzstelle verbleiben. "Eine kurze Einweisung hilft uns enorm und ermöglicht es den Einsatzkräften, die Lage schneller einzuschätzen und mögliche Gefahren unmittelbar zu erkennen.", so Marcel Neumann, Fachberater Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel.

