Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Schwelbrand in Maschine sorgt für Feuerwehreinsatz in Eicklingen

Bild-Infos

Download

Eicklingen (ots)

Am Mittwoch, den 12. November 2025, wurden um 15:56 Uhr die Ortsfeuerwehren Eicklingen und Sandlingen gemeinsam mit dem Einsatzleitwagen aus Langlingen zu einem gemeldeten Schwelbrand in einer Maschine alarmiert.

Mitarbeitende eines kunststoffverarbeitenden Betriebs im Ludwig-Erhard-Ring hatten im Bereich einer Anlage eine Rauchentwicklung festgestellt und umgehend erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Da jedoch unklar blieb, ob sich der Brand weiter ausgebreitet hatte, entschieden sie sich vorsorglich dazu, den Notruf zu wählen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden diese vorbildlich durch mehrere Einweiser empfangen und zur Brandstelle geführt. Dort hatten die Mitarbeitenden das Brandgut bereits aus dem betroffenen Schacht entfernt und mit mehreren Feuerlöschern abgelöscht.

Die Maßnahmen der Feuerwehr konzentrierten sich anschließend auf die Kontrolle des betroffenen Bereichs und das Aufspüren möglicher Glutnester. Hierzu kamen mehrere Wärmebildkameras zum Einsatz. Da kein offenes Feuer festgestellt werden konnte, sich der Brand auf einen kleinen Teil der Anlage beschränkte und die vor Ort befindlichen Fahrzeuge ausreichten, konnten nachrückende Kräfte die Einsatzfahrt abbrechen und an ihre Standorte zurückkehren.

In enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden wurden einige Anlagenteile und eventuelles Brandgut mit Hilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert und bedarfsgerecht gekühlt beziehungsweise Glutnester abgelöscht.

Nachdem die betroffenen Anlagenteile vollständig kontrolliert und von Brandgut befreit waren, konnte der Einsatz nach rund 90 Minuten beendet und die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben werden. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keine Angaben gemacht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Ebenfalls im Einsatz waren ein Rettungswagen des Rettungsdienstes des Landkreises Celle sowie die Polizei Celle mit einem Streifenwagen.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell