Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Offensen

Offensen (ots)

Am 05. Dezember fand im Dorfgemeinschaftshaus die jährliche Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr Offensen statt. Ortsbrandmeister Michael Hasselmann begrüßte die Gäste, darunter Regierungsbrandmeister Dirk Heindorff, Abschnittsleiter Axel Kernbach, Gemeindebrandmeister Sascha Engel sowie die Ehrenmitglieder.

Im vergangenen Jahr engagierten sich 41 Mitglieder in der Einsatzabteilung. Insgesamt wurden 1.650 Dienststunden geleistet, die Dienstbeteiligung lag bei 50,2 Prozent. Die Feuerwehr absolvierte zahlreiche Ausbildungen und Lehrgänge und bewältigte 15 Einsätze.

Die Führung der Jugendfeuerwehr Offensen hat zum 1. Dezember 2025 gewechselt. Marius und Marvin Hennecke schieden als Jugendwarte aus und übergaben ihre Aufgaben an Moritz Stones und Leony Eggelmann.

Bei den anschließenden Wahlen wurden Marius Hennecke als Gruppenführer, Stefan Hasselmann als stellvertretender Ortsbrandmeister und Michael Hasselmann als Ortsbrandmeister einstimmig wiedergewählt.

Anschließend wurden folgende Mitglieder befördert: Albrecht von Bitter und Mathis Hasselmann zu Feuerwehrmännern, Leony Eggelmann, Victoria Papenburg und Moritz Stones zu Hauptfeuerwehrleuten, Stefan Meißner zum Ersten Hauptfeuerwehrmann, Jann Brüsting zum Löschmeister und Sascha Engel zum Ersten Hauptbrandmeister. Für besondere Leistungen erhielten einzelne Mitglieder eine Anerkennung. Frank Meißner und Horst Eggelmann wurden nach 50 Jahren aktiver Mitgliedschaft in die Altersabteilung verabschiedet.

Anschließend dankte Ortsbrandmeister Hasselmann allen für ihr Engagement und wünschte schöne Festtage.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell