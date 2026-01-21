Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Edelstahlstangen entwendet?

Lahr (ots)

Am Dienstag gegen 16:30 Uhr wurden zwei Personen in der Martin-Luther-Straße auf Höhe der Brückenunterführung Otto-Hahn-Straße gemeldet, die mehrere Edelstahlstangen transportiert und anschließend zum Zersägen abgelegt hatten. Bereits am Vortag sollen die beiden Männer Edelstahlstangen an die Örtlichkeit gebracht haben. Bei der anschließenden Überprüfung durch eine Polizeistreife konnte das Duo keinen Kaufbeleg für die 14 Stangen von etwa drei Meter Länge sowie eine sechs Meter lange Stange vorweisen. Das bereits auf einen Anhänger geladene Material wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

/ph

