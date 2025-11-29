PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verfolgungsfahrt mit gestohlenem Motorrad - 17-Jähriger nach Kollision und Fahndung durch Diensthund gestellt

Mainz (ots)

Am 28.11.2025 kam es in der Mainzer Altstadt in den frühen Abendstunden zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Motorradfahrer, nachdem eine Streifenwagenbesatzung auf sein Motorrad ohne eingeschaltete Beleuchtung aufmerksam geworden war. Bei der anschließenden Kontrolle entzog sich der Fahrer der Anhalteaufforderung und flüchtete. Während der Verfolgung nutzte er mehrfach unzulässige Verkehrswege. In einem späteren Verlauf fuhr er auf einem Gehweg dem Streifenwagen entgegen und drohte Fußgänger zu gefährden. Die Einsatzkräfte versuchten, dem Flüchtigen den Weg abzuschneiden, woraufhin es zur Kollision zwischen Motorrad und Streifenwagen kam. Der Fahrer setzte seine Flucht dennoch zu Fuß fort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 17-Jährige schließlich durch den eingesetzten Diensthund gestellt und im Anschluss vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das von ihm genutzte Motorrad als gestohlen gemeldet war. Da der Jugendliche unter der Obhut des Jugendamts steht, wurde dieses über die Festnahme informiert. Gegen den 17-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen an Polizeiinspektion Mainz 1
06131 - 6534151

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mainz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 05:26

    POL-PDMZ: Positive Bilanz bei Abfahrtskontrollen nach dem Weihnachtsmarkt

    Mainz (ots) - Zum Start des diesjährigen Weihnachtsmarkts hat die Polizeiinspektion Mainz 1 verstärkt Abfahrtskontrollen im Innenstadtbereich durchgeführt. Das Ergebnis fällt durchweg positiv aus: Die eingesetzten Beamtinnen und Beamte stellten keinerlei Alkoholverstöße im Straßenverkehr fest. Im Zeitraum der Kontrollen konnte jedoch bei einem Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 01:38

    POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Mainz (ots) - Am Freitag den 21.11.2025 gegen 22:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Breite Straße in Mainz-Gonsenheim. Hier befuhr ein 22 Jähriger Mainzer mit seinem PKW die Hermann-Ehlers-Straße in Richtung Breite Straße. Aus ungeklärter Ursache überquerte der PKW an der Kreuzung die Breite Straße und fuhr gegen das Schaufenster eines Modegeschäfts. Das Schaufenster wurde durch den Aufprall komplett ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 20:46

    POL-PDMZ: Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

    Mainz, L419/Koblenzer Straße (ots) - Am Donnerstag, den 06.11.25 gegen 17:15 Uhr, kam es in der Koblenzer Straße in Höhe der Auffahrt zur Saarstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 37jähriger Fahrer eines Opel Meriva befuhr die Koblenzer Straße aus Gonsenheim kommend in Fahrtrichtung Bretzenheim. In Höhe der Einmündung Koblenzer Straße / Auffahrt zur Saarstraße (A60) bog er bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren