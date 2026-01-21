Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim, L67 - Kollision

Kuppenheim, L67 (ots)

Am frühen Dienstagabend ereignete sich auf der L67 ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 44-jährige Skodafahrer von Muggensturm kommend in Richtung Kuppenheim. Auf Höhe der B462 soll er aus bislang unbekannten Gründen beim Abbiegen den entgegenkommenden Suzuki übersehen haben, woraufhin es zum Frontalzusammenstoß kam. Sowohl der 49-jährige Suzukifahrer als auch der mutmaßliche Unfallverursacher wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung gebracht. Nach Einschätzung der Beamten des Polizeireviers Gaggenau beläuft sich der Schaden auf etwa 25.000 Euro. /ml

