Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Weinhandlung - Geld und alkoholische Getränke gestohlen

Herford (ots)

(hd) In der Nacht von Donnerstag (15.01.2026) auf Freitag (16.01.2026) drangen bislang unbekannte Täter in die Geschäftsräume einer Weinhandlung an der Lockhauser Straße in Herford ein, indem sie eine Nebeneingangstür des Gebäudes aufbrachen. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Die Unbekannten stahlen alkoholische Getränke und Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, unter Tel. 05221 / 888-0 Kontakt mit der Polizei Herford aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

