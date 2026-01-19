POL-HF: Einbruch in Weinhandlung - Geld und alkoholische Getränke gestohlen

Vlotho (ots) - (hd) Im Zeitraum zwischen dem 14.12.2025 und dem vergangenen Sonntag (18.01.2026) nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus, um sich gewaltsam Zutritt zu einem an der Straße Am Spielberg in Vlotho gelegenen Wohnhaus zu verschaffen. Hierzu schlugen die Unbekannten die Verglasung eines Fensters ein. Anschließend wurden die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht. Dem ersten ...

mehr