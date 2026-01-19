PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Silberbesteck entwendet

Vlotho (ots)

(hd) Im Zeitraum zwischen dem 14.12.2025 und dem vergangenen Sonntag (18.01.2026) nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus, um sich gewaltsam Zutritt zu einem an der Straße Am Spielberg in Vlotho gelegenen Wohnhaus zu verschaffen. Hierzu schlugen die Unbekannten die Verglasung eines Fensters ein. Anschließend wurden die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht. Dem ersten Anschein nach wurde ein Silberbesteck entwendet. Eine genaue Schadensaufstellung liegt noch nicht vor. Der am Gebäude entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Verdächtiges im Umfeld das Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford

