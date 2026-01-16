PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Warnung vor Betrugsmasche - Vermeintliches Europol-Anschreiben verunsichert Herforderin

Kreis Herford (ots)

(hd) Am Donnerstag (15.01.2026) erhielt eine Herforderin per E-Mail ein vermeintliches Anschreiben der europäischen Polizeibehörde Europol. In diesem wird ihr die Beteiligung an Straftaten vorgeworfen. Sollte sie den Anweisungen der Behörde nicht nachkommen, würde ein Haftbefehl gegen sie beantragt. Die 48-Jährige war durch das Anschrieben verunsichert und informierte die Polizei Herford. Beamte nahmen das Schriftstück in Augenschein und stellten fest, dass es sich um kein behördliches Anschreiben handelt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Masche. Die europäische Polizeibehörde Europol kontaktiert Bürgerinnen und Bürger nie direkt. Sie verhängt keine Strafen und nimmt keine Zahlungen entgegen. Auch wird Europol nie dazu auffordern, Programme, Dateien und Apps herunterzuladen und zu installieren. Derartige Aufforderungen sind stets ein Hinweis auf betrügerisches Handeln.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 07:33

    POL-HF: Werkzeuge entwendet - Seitenscheibe eines Kleintransporters eingeschlagen

    Bünde (ots) - (hd) Am Donnerstag (15.01.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 05:00 Uhr und 17:15 Uhr hochwertige Werkzeuge aus einem Kleintransporter. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Einmündung Osnabrücker Straße / Hansastraße abgestellt. Die Unbekannten schlugen eine Seitenscheibe ein und beschädigten eine Fahrzeugtür. ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 10:05

    POL-HF: Verkehrsunfall - Fußgängerin leicht verletzt

    Bünde (ots) - (jd) Am Mittwochmorgen (14.1.) ereignet sich auf der Holzhauser Straße ein Verkehrsunfall. Gegen 8.20 Uhr fuhr ein 72-jähriger Bünder mit seinem VW in Richtung Levisonstraße. Auf Höhe der Kreuzung zur Ravensberger Straße nutzte eine 16-jährige Bünderin den dortigen Fußgängerüberweg, um die Holzhauser Straße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem VW und der Fußgängerin. Die ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 10:04

    POL-HF: Unbekannter gibt sich als Polizeibeamter aus - Seniorin um Bargeld und Schmuck betrogen

    Vlotho (ots) - (jd) Am Dienstag (13.1.) nahm ein falscher Polizeibeamter telefonisch Kontakt zu einer Seniorin aus Vlotho auf. Der angebliche Polizist gab Hinweise zu Einbrüchen in der Nachbarschaft und der damit verbundenen Möglichkeit, dass auch die Frau Opfer eines Einbruchs werden könnte. Sodann riet man der Frau, ihre Wertgegenstände der Polizei zu übergeben, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren