Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Werkzeuge entwendet - Seitenscheibe eines Kleintransporters eingeschlagen

Bünde (ots)

(hd) Am Donnerstag (15.01.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 05:00 Uhr und 17:15 Uhr hochwertige Werkzeuge aus einem Kleintransporter. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Einmündung Osnabrücker Straße / Hansastraße abgestellt. Die Unbekannten schlugen eine Seitenscheibe ein und beschädigten eine Fahrzeugtür. Anschließend entnahmen sie einen Rucksack mit hochwertigen Werkzeugen und Messgeräten aus dem Fahrzeuginnenraum. Eine abschließende Schadensaufstellung liegt noch nicht vor. Die am Kleintransporter entstandenen Sachschäden werden mit mindestens 1600,- Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu den dieser Straftat machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

