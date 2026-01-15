PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HF: Verkehrsunfall - Fußgängerin leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Am Mittwochmorgen (14.1.) ereignet sich auf der Holzhauser Straße ein Verkehrsunfall. Gegen 8.20 Uhr fuhr ein 72-jähriger Bünder mit seinem VW in Richtung Levisonstraße. Auf Höhe der Kreuzung zur Ravensberger Straße nutzte eine 16-jährige Bünderin den dortigen Fußgängerüberweg, um die Holzhauser Straße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem VW und der Fußgängerin. Die 16-Jährige stürzte nach dem Aufprall auf die Fahrbahn und wurde dabei leicht verletzt. Zur Behandlung ihrer Verletzungen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An dem VW entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

