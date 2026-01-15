Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter gibt sich als Polizeibeamter aus - Seniorin um Bargeld und Schmuck betrogen

Vlotho (ots)

(jd) Am Dienstag (13.1.) nahm ein falscher Polizeibeamter telefonisch Kontakt zu einer Seniorin aus Vlotho auf. Der angebliche Polizist gab Hinweise zu Einbrüchen in der Nachbarschaft und der damit verbundenen Möglichkeit, dass auch die Frau Opfer eines Einbruchs werden könnte. Sodann riet man der Frau, ihre Wertgegenstände der Polizei zu übergeben, um diese sicher zu verwahren. Die Frau folgte den Anweisungen des angeblichen Polizisten und deponierte das Bargeld in vierstelliger Höhe sowie mehrere hochpreisige Schmuckstücke in einem Umschlag vor ihrer Haustür. Gegen Mittag wurde der Umschlag dort von einem angeblichen Polizisten abgeholt. Erst später fiel der Betrug auf und die Vlothoerin erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Kreispolizeibehörde Herford darauf hin, dass echte Polizeibeamte Bürgerinnen und Bürger niemals am Telefon nach Wertgegenständen befragen werden. Auch wird man nie darum bitten, Wertsachen auszuhändigen. Wenn Bürgerinnen und Bürger Zweifel an der Identität von Amtsträgern haben, sollten sie sich unbedingt einen Dienstausweis zeigen lassen und Kontakt zu der Dienststelle aufnehmen, von der der vermeintliche Beamte kommt.

