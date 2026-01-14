Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall im Kreuzungsbereich - Bielefelderin schwer verletzt

Herford (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall auf der Elverdisser Straße wurde gestern (13.1.), um 10.50 Uhr eine 19-jährige Bielefelderin schwer verletzt. Als sie mit ihrem Dacia in Richtung Bielefeld fuhr, musste sie ihr Auto verkehrsbedingt abbremsen, da ein vor ihr fahrender Citroen abgebremst wurde. Dessen 19-jähriger Fahrer aus Lage beabsichtigte, nach links in die Kampstraße abzubiegen und musste dafür zunächst den Gegenverkehr passieren lassen. Einem 39-jährigen Mann aus Bad Salzuflen gelang es nicht, seinen BMW rechtzeitig abzubremsen und so fuhr er auf den bereits stehenden Dacia auf. Dieser wurde dadurch in den Citroen geschoben. Durch die starke Wucht des Aufpralls wurde die 19-Jährige schwer verletzt und musste mittels eines Krankenwagens zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro.

