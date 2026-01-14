PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall im Kreuzungsbereich - Bielefelderin schwer verletzt

Herford (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall auf der Elverdisser Straße wurde gestern (13.1.), um 10.50 Uhr eine 19-jährige Bielefelderin schwer verletzt. Als sie mit ihrem Dacia in Richtung Bielefeld fuhr, musste sie ihr Auto verkehrsbedingt abbremsen, da ein vor ihr fahrender Citroen abgebremst wurde. Dessen 19-jähriger Fahrer aus Lage beabsichtigte, nach links in die Kampstraße abzubiegen und musste dafür zunächst den Gegenverkehr passieren lassen. Einem 39-jährigen Mann aus Bad Salzuflen gelang es nicht, seinen BMW rechtzeitig abzubremsen und so fuhr er auf den bereits stehenden Dacia auf. Dieser wurde dadurch in den Citroen geschoben. Durch die starke Wucht des Aufpralls wurde die 19-Jährige schwer verletzt und musste mittels eines Krankenwagens zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 10:00

    POL-HF: Pedelec entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Herford (ots) - (jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Dienstag (13.1.) einen etwa 50 Jahre alten Mann, der sich einem Fahrradständer am Bahnhof näherte und ein Werkzeug bei sich trug. Mit diesem Werkzeug brach der unbekannte, 180-190cm große Mann ein Schloss auf und entwendete das damit gesicherte schwarze Pedelec. Auf dem Pedelec fuhr er sodann in Richtung Hansastraße. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 09:58

    POL-HF: Verkehrsunfall - Vier Personen leicht verletzt

    Spenge (ots) - (jd) Ein 62-jähriger Mann aus Hövelhof fuhr am Montag (12.11.), um 17.15 Uhr mit seinem Ford auf der Straße "An der Allee" in Richtung Bielefelder Straße. Zeitgleich fuhr ein 53-jähriger Spenger mit seinem Opel in entgegengesetzter Richtung auf der Straße An der Alle. Auf Höhe der Einmündung Am Siek verlor der 62-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Fahrspur des Spengers. ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 09:57

    POL-HF: Ladendiebstahl - Spielekonsolen in Gebüsch versteckt

    Löhne (ots) - (jd) Der Mitarbeiter eines Elektromarktes an der Lübbecker Straße bemerkte am Montag (12.11.) zwei Personen: Eine Frau nahm eine Spielekonsole aus der Auslage und verstaute sie in ihrer Handtasche. Ihr Begleiter nahm dann eine weitere Spielekonsole an sich und verstaute auch diese in einer mitgeführten Tasche. Außerdem nahmen sie Kopfhörer und eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren