Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pedelec entwendet - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Dienstag (13.1.) einen etwa 50 Jahre alten Mann, der sich einem Fahrradständer am Bahnhof näherte und ein Werkzeug bei sich trug. Mit diesem Werkzeug brach der unbekannte, 180-190cm große Mann ein Schloss auf und entwendete das damit gesicherte schwarze Pedelec. Auf dem Pedelec fuhr er sodann in Richtung Hansastraße. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Eigentumsverhältnisse des Pedelecs sind noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Pedelec oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke, Jeans, schwarze Nike Schuhe, dunkelblaue Handschuhe und eine beige Mütze.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

