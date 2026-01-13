PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Firmengebäude - Unbekannte entwenden hochpreisige Werkzeuge

Rödinghausen (ots)

(jd) In der Nacht von Sonntag auf Montag (12.01.) drangen bisher unbekannte Tatverdächtige in einen Firmenkomplex an der Bruchstraße ein. Sie betraten gewaltsam einen Teil des Komplexes, der sich aktuell im Rohbau befindet und verursachten an Fenstern und Sicherheitstüren einen Sachschaden von rund 15.000 Euro. Aus dem Gebäudeinneren entwendeten sie hochpreisige Werkzeuge und Baumaschinen von namhaften Herstellern, darunter mehrere Akkuschrauber, Schleifer und Sauger. Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt bei rund 30.000 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntagabend und Montag, 6.00 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Bruchstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

