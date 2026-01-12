PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruchdiebstahl - Täter durchsuchen Wohnung

Enger (ots)

(hd) Am Samstag (10.01.2026) nutzten bislang unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner aus, um sich gewaltsam Zutritt zu einer an der Bahnhofstraße in Enger gelegenen Wohnung zu verschaffen. Im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 22:00 Uhr brachen die Unbekannten die Wohnungseingangstür auf. Die Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde dem ersten Anschein nach jedoch nichts. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Verdächtiges im Umfeld das Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

