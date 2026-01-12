Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruchdiebstahl - Täter durchsuchen Wohnung

Enger (ots)

(hd) Am Samstag (10.01.2026) nutzten bislang unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner aus, um sich gewaltsam Zutritt zu einer an der Bahnhofstraße in Enger gelegenen Wohnung zu verschaffen. Im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 22:00 Uhr brachen die Unbekannten die Wohnungseingangstür auf. Die Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde dem ersten Anschein nach jedoch nichts. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Verdächtiges im Umfeld das Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell